8 Nov 2025 La tragedia di Gaza continua
Mobilitazione in piazza Cittanova
8 Nov 2025 Bastoni, ladri in villa dall'impianto
di aerazione: via mezzo milione
8 Nov 2025 Soresina, con il "BertesiOrienta"
il futuro è a portata di mano
8 Nov 2025 E' scomparso l'imprenditore
e sportivo Lino Cerati
8 Nov 2025 Certificazioni linguistiche
al Torriani, oggi la consegna
Peppe o Beppe Vessicchio? Il mistero del nome svelato dal Maestro

(Adnkronos) – Si dice Beppe Vessicchio o Peppe Vessicchio? Alla domanda che per anni ha appassionato fan e giornalisti ha risposto lo stesso direttore d’orchestra napoletano, sciogliendo ogni dubbio con la sua proverbiale ironia: “Sopra l’Arno è Beppe, sotto l’Arno è Peppe”. 

Un gioco geografico che legittima entrambe le versioni, ma che lascia chiaro il suo legame con la tradizione napoletana: lui stesso si firmava “Peppe”. Per anni molti lo hanno chiamato Beppe senza sapere del piccolo equivoco. E lui? Sorrideva bonariamente, accogliendo lo sbaglio con un rimprovero gentile e un’aria divertita, come solo un maestro dalla simpatia sincera sa fare. In fondo, Vessicchio resta un uomo per ogni latitudine: un Peppe sotto il sole di Napoli, un Beppe sopra il fiume Arno, un volto popolare per tutti gli italiani. (di Paolo Martini) 

