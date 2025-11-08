Ultime News

8 Nov 2025 La tragedia di Gaza continua
Mobilitazione in piazza Cittanova
8 Nov 2025 Bastoni, ladri in villa dall'impianto
di aerazione: via mezzo milione
8 Nov 2025 Soresina, con il "BertesiOrienta"
il futuro è a portata di mano
8 Nov 2025 E' scomparso l'imprenditore
e sportivo Lino Cerati
8 Nov 2025 Certificazioni linguistiche
al Torriani, oggi la consegna
Peppe Vessicchio, Maria De Filippi: “Un maestro di vita, non solo d’orchestra”

(Adnkronos) – “È difficile crederci. Mi sembra impossibile”. Così Maria De Filippi, sui social, invia un messaggio di cordoglio per la morte del maestro d’orchestra Peppe Vessicchio.  

“Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d’orchestra ma di vita. Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene”.  

