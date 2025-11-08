Ultime News

8 Nov 2025 La tragedia di Gaza continua
Mobilitazione in piazza Cittanova
8 Nov 2025 Bastoni, ladri in villa dall'impianto
di aerazione: via mezzo milione
8 Nov 2025 Soresina, con il "BertesiOrienta"
il futuro è a portata di mano
8 Nov 2025 E' scomparso l'imprenditore
e sportivo Lino Cerati
8 Nov 2025 Certificazioni linguistiche
al Torriani, oggi la consegna
Nazionali

Serie A, Parma-Milan 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo. Oggi, sabato 8 novembre, i rossoneri affrontano il Parma in trasferta al Tardini, nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Allegri va a caccia dei tre punti per dare continuità al successo contro la Roma e non perdere di vista il Napoli capolista. Per i gialloblù, in palio punti importanti per allontanarsi dalle zone più calde della classifica.  

Nel prossimo turno di Serie A il Milan affronterà l’Inter nel derby della Madonnina, mentre il Parma vola a Verona per sfidare l’Hellas. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...