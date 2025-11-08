Ultime News

8 Nov 2025 Certificazioni linguistiche
al Torriani, oggi la consegna
8 Nov 2025 Festa del torrone: il pomeriggio
tra attrazioni e show cooking
8 Nov 2025 Lavoro sicuro e caso
Al-Masri in "24 Minuti" su CR1
8 Nov 2025 Albanese irregolare pregiudicato
rientra in Italia: arrestato
8 Nov 2025 Mina volto della campagna
Sperlari: a lei il Torrone d'oro
Vessicchio, il duello a colpi di bacchetta con Baglioni: ecco cosa accadde all’Ariston

(Adnkronos) – Un colpo di scena degno di una commedia sul palco dell’Ariston: al Festival di Sanremo 2018, Claudio Baglioni e Beppe Vessicchio hanno dato vita a un esilarante ‘duello’… a colpi di bacchetta. Il cantautore romano, direttore artistico del Festival e noto per il suo rigore, ha infatti stroncato l’arrangiamento, scelto dal celebre maestro per l’esibizione di Mario Biondi, arrivando a spezzare letteralmente la bacchetta tra le mani di Vessicchio. 

“Lei è un eversivo”, ha tuonato Baglioni, ricevendo pronta risposta dal maestro: “E lei è un dittatore”. Tra una battuta e l’altra, Vessicchio ha colto l’occasione per infilare un inaspettato “gnigni”, parola nonsense lanciata dai The Jackal e già comparsa in passato sul palco del Festival, rendendo il siparietto ancor più surreale e irresistibile. 

