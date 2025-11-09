Ultime News

9 Nov 2025 La Vanoli sfiora l'impresa
ma vince Trapani 96 a 90
9 Nov 2025 Raspelli e Cerea: al PalaTorrone
confronto all'insegna del gusto
9 Nov 2025 Per la Festa del Torrone, turisti
da tutta Italia e dall'estero
9 Nov 2025 Lazzaro Chiappari, 101 anni di
impegno per i minori fragili
9 Nov 2025 Festa del Torrone, le prime
immagini della domenica
Alcaraz-De Minaur, oggi primo match Atp Finals – Diretta

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz contro Alex De Minaur nel match che apre le Atp Finals a Torino oggi, domenica 9 novembre 2025. Lo spagnolo e l’australiano si affrontano nell’incontro della prima giornata del Gruppo Connors. Il girone comprende anche l’azzurro Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz, che si sfideranno domani. 

 

La prima giornata del torneo prevede alle 20 l’incontro tra il tedesco Alex Zverev e lo statunitense Ben Shelton, che sono inseriti nel Gruppo Borg con Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. L’azzurro e il canadese si sfideranno domani sera. 

