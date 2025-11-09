Ultime News

9 Nov 2025 Il cotechino di torrone
tra i grandi protagonisti
9 Nov 2025 Operazione Po, controllati
22 pescatori e 26 cacciatori
9 Nov 2025 Boschetto: spazi inadeguati,
il seggio 67 dovrà traslocare
9 Nov 2025 La Vanoli sfiora l'impresa
ma vince Trapani 96 a 90
9 Nov 2025 Raspelli e Cerea: al PalaTorrone
confronto all'insegna del gusto
Nazionali

Atalanta-Sassuolo 0-3, doppietta di Berardi e gol di Pinamonti

(Adnkronos) – Il Sassuolo vince 3-0 sul campo dell’Atalanta nel match che apre oggi 9 novembre il programma domenicale dell’undicesima giornata della Serie A. Gli emiliani salgono a 16 punti e si portano a ridosso della zona europea della classifica. L’Atalanta rimane a quota 13, lontanissima dal vertice. Rischia di complicarsi la posizione del tecnico Ivan Juric. 

Il colpaccio del Sassuolo è firmato dalla doppietta di Berardi e dal gol di Pinamonti. I neroverdi aprono le marcature al 29′ su rigore. Carnesecchi in uscita stende Pinamonti, Berardi non sbaglia dal dischetto: 0-1. Il raddoppio arriva in avvio di ripresa. Berardi imbuca per Pinamonti, l’attaccante si gira e fulmina Carnesecchi: 0-2 al 47′. Il sipario sul match cala virtualmente dopo poco più di un’ora. Berardi piazza il sinistro dall’interno dell’area di rigore, 0-3 e game over. 

