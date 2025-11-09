Ultime News

9 Nov 2025 Torrone fragole e champagne,
connubio tra gusto e profumi
9 Nov 2025 Il cotechino di torrone
tra i grandi protagonisti
9 Nov 2025 Operazione Po, controllati
22 pescatori e 26 cacciatori
9 Nov 2025 Boschetto: spazi inadeguati,
il seggio 67 dovrà traslocare
9 Nov 2025 La Vanoli sfiora l'impresa
ma vince Trapani 96 a 90
Nazionali

Bologna-Napoli in campo oggi, match in diretta

(Adnkronos) – Napoli in campo a Bologna nel match in programma per l’undicesima giornata oggi domenica 9 novembre 2025. I campioni d’Italia cercano punti per consolidare il primo posto in classifica. Gli azzurri comandano con 22 punti. Il Bologna, con 18 punti, va a caccia di un risultato per confermarsi nelle zone alte della classifica. 

 

Nel primo match di oggi, vittoria del Sassuolo a Bergamo contro l’Atalanta. 

