Nazionali
Bologna-Napoli in campo oggi, match in diretta
(Adnkronos) – Napoli in campo a Bologna nel match in programma per l’undicesima giornata oggi domenica 9 novembre 2025. I campioni d’Italia cercano punti per consolidare il primo posto in classifica. Gli azzurri comandano con 22 punti. Il Bologna, con 18 punti, va a caccia di un risultato per confermarsi nelle zone alte della classifica.
Nel primo match di oggi, vittoria del Sassuolo a Bergamo contro l’Atalanta.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata