9 Nov 2025 Spettacolo su Still I Rise, Govoni:
"Da Cremona tanto calore"
9 Nov 2025 La Cremo deve ricaricare le pile,
la sosta arriva nel momento giusto
9 Nov 2025 Mons. Gaiardi canonico
effettivo della Cattedrale
9 Nov 2025 Festa del Torrone: tutto pronto
per le nozze più dolci d'Italia
9 Nov 2025 Oasi felina, si torna a cercare
il gestore: aumenta il budget
Da noi… a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi domenica 9 novembre

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e con ‘Da noi… a ruota libera’, in onda oggi domenica 9 novembre alle 17.20 su Rai 1. Ospiti di questa settimana Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi, protagonisti di ‘Un Professore 3’, la serie di successo di Rai 1 che tornerà dal 20 novembre.  

Spazio, anche, a ‘Ballando con le stelle’ e ai suoi protagonisti, con Martina Colombari e Luca Favilla. E ancora, la storia di Manuel che, affidato alla nascita a una coppia siciliana e diventato manager di successo con una brillante carriera all’estero, ha deciso di lasciare tutto e tornare in Sicilia per stare vicino ai suoi genitori adottivi, ormai anziani. Infine, Lino Guanciale parla del Commissario Ricciardi che tornerà a interpretare dal 10 novembre nella serie di Rai 1 ispirata ai romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni.  

