9 Nov 2025 Vittoria di carattere per la Juvi
che batte Bergamo 66 a 65
9 Nov 2025 Cremona celebra il Torrone:
bagno di folla ed eventi sold out
9 Nov 2025 Giubileo agricolo: in Cattedrale
75ª Giornata del Ringraziamento
9 Nov 2025 Torrone fragole e champagne,
connubio tra gusto e profumi
9 Nov 2025 Il cotechino di torrone
tra i grandi protagonisti
Gp Brasile, ordine d’arrivo e classifica Mondiale

(Adnkronos) – Lando Norris vince il Gp del Brasile e consolida il primato nel Mondiale 2025. Il pilota britannico della McLaren oggi 9 novembre a Interlagos precede la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto posto per la Mercedes di George Russell e quinta piazza per la McLaren di Oscar Piastri. Giornata nera per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton si ritirano. 

 

1. Lando Norris (McLaren) 1h32’01”596; 

2. Kimi Antonelli (Mercedes) + 10”388; 

3. Max Verstappen (Red Bull) +10”750; 

4. George Russell (Mercedes) + 15”267; 

5. Oscar Piastri (McLaren) + 15”749; 

6. Oliver Bearman (Haas) + 29”630; 

7. Liam Lawson (RB) + 52”642; 

8. Isack Hadjar (RB) + 52”873; 

9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 53”324; 

10. Pierre Gasly (Alpine) + 53”914; 

11. Alex Albon (Williams) + 54”184; 

12. Esteban Ocon (Haas) + 54”696; 

13. Carlos Sainz (Williams) + 55”420; 

14. Fernando Alonso (Aston Martin) + 55”766; 

15. Franco Colapinto (Alpine) + 57”777; 

16. Lance Stroll (Aston Martin) + 58”247; 

17. Yuki Tsunoda (Red Bull) + 1’09”176. 

Ritirati: Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Gabriel Bortoleto (Sauber). 

 

1. Lando Norris 390 punti; 

2. Oscar Piastri 366; 

3. Max Verstappen 341; 

4. George Russell 276; 

5. Charles Leclerc 214; 

6. Lewis Hamilton 148; 

7. Kimi Antonelli 122; 

8. Alex Albon 73; 

9. Nico Hulkenberg 43; 

10. Isack Hadjar 43; 

11. Oliver Bearman 40; 

12. Fernando Alonso 40; 

13. Carlos Sainz 38; 

14. Liam Lawson 36; 

15. Lance Stroll 32; 

16. Esteban Ocon 30; 

17. Yuki Tsunoda 28; 

18. Pierre Gasly 22; 

19. Gabriel Bortoleto 19; 

20. Franco Colapinto 0. 

 

1. McLaren 756 punti; 

2. Mercedes 398; 

3. Red Bull 366; 

4. Ferrari 362; 

5. Williams 111; 

6. RB 82; 

7. Aston Martin 72; 

8. Haas 70; 

9. Sauber 62; 

10. Alpine 22. 

