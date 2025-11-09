Ultime News

9 Nov 2025 Vittoria di carattere per la Juvi
che batte Bergamo 66 a 65
9 Nov 2025 Cremona celebra il Torrone:
bagno di folla ed eventi sold out
9 Nov 2025 Giubileo agricolo: in Cattedrale
75ª Giornata del Ringraziamento
9 Nov 2025 Torrone fragole e champagne,
connubio tra gusto e profumi
9 Nov 2025 Il cotechino di torrone
tra i grandi protagonisti
Nazionali

Orrore nel Mali, tiktoker di 19 anni uccisa da jihadisti in pubblico

(Adnkronos) – Una giovane tiktoker maliana, Mariam Cissé, è stata rapita giovedì e uccisa in pubblico il giorno successivo nella città di Tonka, nel nord del Mali, da jihadisti che la accusavano di fornire informazioni all’esercito. Lo hanno riferito fonti locali, familiari e della sicurezza. 

La ragazza, appena 19enne, era seguita da oltre 90mila persone su TikTok per i suoi video che raccontavano la vita quotidiana nella regione di Timbuctu. Secondo il fratello, Mariam è stata portata dai miliziani in una piazza e fucilata davanti agli abitanti della città. 

L’omicidio ha suscitato sdegno in tutto il Paese, governato da una giunta militare e da anni in preda a un conflitto contro i gruppi jihadisti affiliati ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico. Nelle ultime settimane i miliziani del Jnim hanno imposto un blocco ai rifornimenti di carburante, aggravando ulteriormente la crisi economica e umanitaria che colpisce il Mali. 

