9 Nov 2025 Spettacolo su Still I Rise, Govoni:
"Da Cremona tanto calore"
9 Nov 2025 La Cremo deve ricaricare le pile,
la sosta arriva nel momento giusto
9 Nov 2025 Mons. Gaiardi canonico
effettivo della Cattedrale
9 Nov 2025 Festa del Torrone: tutto pronto
per le nozze più dolci d'Italia
9 Nov 2025 Oasi felina, si torna a cercare
il gestore: aumenta il budget
Roma, prima domenica ecologica oggi 9 novembre: cosa c’è da sapere

(Adnkronos) – Prima domenica ecologica oggi 9 novembre a Roma. Si tratta della prima delle cinque domeniche ecologiche programmate per la stagione invernale 2025-26. Il blocco della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona Ztl ‘Fascia verde’ sarà attivo stamattina fino alle 12.30 (dalle 7.30) e dalle 17 alle 20. La rimodulazione degli orari di divieto nella fascia pomeridiana, fa sapere il Comune di Roma, è stata decisa allo scopo di favorire un regolare afflusso e deflusso degli spettatori della partita di calcio in programma allo stadio Olimpico alle ore 18. 

Nell’ordinanza del sindaco n. 152/2025 è possibile consultare l’elenco completo delle categorie di veicoli derogate o esentate i veicoli a trazione ibrida e a trazione elettrica; quelli a Gpl o metano (sia Mono- che Bi-fuel benzina-GPL o benzina-Metano, anche trasformati), appartenenti alla classe di omologazione ‘Euro 3’ e successive; quelli autoveicoli, alimentati a benzina, ‘Euro 6’; i ciclomotori a due ruote con motore 4 tempi ‘Euro 2’ e successivi e i motocicli a 4 tempi “Euro 3” e successivi. L’elenco completo delle deroghe si può trovare nell’ordinanza del sindaco Gualtieri a questo link del Campidoglio. 

