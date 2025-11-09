Ultime News

Nazionali

Roma-Udinese oggi, match in diretta

(Adnkronos) – La Roma in campo oggi 9 novembre contro l’Udinese nel match che può regalare il primo posto in classifica ai giallorossi nell’undicesima giornata. La formazione di Gasperini ha 21 punti e con un successo salirebbe al primo posto. L’Udinese, con 15 punti, cerca un risultato per avvicinare le zone europee della classifica. 

 

La Roma mira ad approfittare del passo falso del Napoli, sconfitto a Bologna. 

