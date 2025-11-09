Ultime News

9 Nov 2025 Spettacolo su Still I Rise, Govoni:
"Da Cremona tanto calore"
9 Nov 2025 La Cremo deve ricaricare le pile,
la sosta arriva nel momento giusto
9 Nov 2025 Mons. Gaiardi canonico
effettivo della Cattedrale
9 Nov 2025 Festa del Torrone: tutto pronto
per le nozze più dolci d'Italia
9 Nov 2025 Oasi felina, si torna a cercare
il gestore: aumenta il budget
Scontro sulla tangenziale sud di Bergamo, tre morti

(Adnkronos) – Uno scontro tra veicoli oggi domenica 9 novembre sulla tangenziale sud di Bergamo, all’altezza di Stezzano, ha causato la morte di tre persone. Altre tre sono rimaste ferite. Lo riporta Bergamo news. A perdere la vita un ragazzo di 23 anni e due uomini di 62 e 64 anni. Ferito un altro ragazzo di 25 anni e due donne di 55 e 56 anni. 

Sul posto i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dello scontro.  

