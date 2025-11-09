Video Pillole
Tg Ambiente – 9/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– La crisi climatica uccide: 2,5 milioni di vittime per l’aria inquinata
– Una nuova energia pulita dalle onde del mare
– Cresce in Italia il mercato dei droni subacquei
– Generazione Z, tra eco-ansia e dubbi sul riciclo
