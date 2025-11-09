Ultime News

9 Nov 2025 Torrone fragole e champagne,
connubio tra gusto e profumi
9 Nov 2025 Il cotechino di torrone
tra i grandi protagonisti
9 Nov 2025 Operazione Po, controllati
22 pescatori e 26 cacciatori
9 Nov 2025 Boschetto: spazi inadeguati,
il seggio 67 dovrà traslocare
9 Nov 2025 La Vanoli sfiora l'impresa
ma vince Trapani 96 a 90
Tg Ambiente – 9/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– La crisi climatica uccide: 2,5 milioni di vittime per l’aria inquinata
– Una nuova energia pulita dalle onde del mare
– Cresce in Italia il mercato dei droni subacquei
– Generazione Z, tra eco-ansia e dubbi sul riciclo
