Ultime News

9 Nov 2025 Spettacolo su Still I Rise, Govoni:
"Da Cremona tanto calore"
9 Nov 2025 La Cremo deve ricaricare le pile,
la sosta arriva nel momento giusto
9 Nov 2025 Mons. Gaiardi canonico
effettivo della Cattedrale
9 Nov 2025 Festa del Torrone: tutto pronto
per le nozze più dolci d'Italia
9 Nov 2025 Oasi felina, si torna a cercare
il gestore: aumenta il budget
Nazionali

Verissimo, ospiti e interviste di oggi domenica 9 novembre

(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 9 novembre, con il secondo appuntamento del weekend, in onda alle 16.00 su Canale 5 con tanti ospiti e interviste inedite. 

A Verissimo Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, al via, da mercoledì 12 novembre su Canale 5, con lo show dal titolo ‘Gigi e Vanessa insieme’. 

In studio i mille talenti e i nuovi progetti di un artista con quarant’anni di carriera: Max Giusti. 

Inoltre, l’ironia e l’umanità di Valentina Persia, le emozioni di Fiordaliso e la storia, tra luci e ombre, di Leopoldo Mastelloni. 

E ancora, tornerà a Verissimo Evelina Sgarbi, con gli ultimi sviluppi e aggiornamenti sulla vicenda che vede protagonista suo padre Vittorio. 

Infine, in studio la tragica testimonianza di Antonietta Gargiulo, l’unica sopravvissuta alla strage familiare avvenuta a Cisterna di Latina nel febbraio 2018, quando, l’allora marito, il carabiniere Luigi Capasso esplose alcuni colpi d’arma da fuoco contro di lei e uccise le loro due figlie, prima di suicidarsi. 

