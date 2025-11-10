Ultime News

10 Nov 2025 Caso Centropadane: "Persi tempo
e risorse, ora si rilanci la società"
10 Nov 2025 Ancorotti: una riforma contro
l'abusivismo nel settore estetico
10 Nov 2025 Forno crematorio: "Tariffe e
convenzioni in linea con il mercato"
10 Nov 2025 Il professor Gustavo Corni
inaugura il Progetto Memoria
10 Nov 2025 “Inno e dintorni: oltre i luoghi
comuni”. Musica in biblioteca
Video Pillole

30 anni quotazione Eni a Wall Street, Descalzi alla cerimonia della campanella

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Eni ha celebrato presso la sede del New York Stock Exchange, a Wall Street, il trentesimo anno di quotazione negli Stati Uniti, alla presenza dell’Ad Claudio Descalzi e del top management della società. Nella immagini la tradizionale cerimonia della campanella, suonata nell’occasione proprio da Descalzi.

(video di Stefano Vaccara)

