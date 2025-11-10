Video Pillole
30 anni quotazione Eni a Wall Street, Descalzi alla cerimonia della campanella
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Eni ha celebrato presso la sede del New York Stock Exchange, a Wall Street, il trentesimo anno di quotazione negli Stati Uniti, alla presenza dell’Ad Claudio Descalzi e del top management della società. Nella immagini la tradizionale cerimonia della campanella, suonata nell’occasione proprio da Descalzi.
(video di Stefano Vaccara)
