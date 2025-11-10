Ultime News

10 Nov 2025 Consulta provinciale studentesca:
al Ghisleri prima assemblea
10 Nov 2025 Furti in casa, i dati in provincia:
ora più strumenti per proteggersi
10 Nov 2025 Caso Centropadane: "Persi tempo
e risorse, ora si rilanci la società"
10 Nov 2025 Ancorotti: una riforma contro
l'abusivismo nel settore estetico
10 Nov 2025 Forno crematorio: "Tariffe e
convenzioni in linea con il mercato"
Nazionali

Atp Finals, oggi Sinner-Auger Aliassime – Il debutto di Jannik in diretta

(Adnkronos) – A Torino è il grande giorno di Jannik Sinner. Oggi, lunedì 10 novembre, il fuoriclasse azzurro debutta alle Atp Finals contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Si comincia non prima delle 20:30.  

Dove vedere Sinner-Auger Aliassime? Il match sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv. 

 

Domani, per quanto riguarda gli azzurri, tornerà in campo Lorenzo Musetti. Il toscano affronterà Auger-Aliassime non prima delle 20:30. 

