Ultime News

10 Nov 2025 Notizie & Caffè, l'inclusione nel
progetto di La Pace - CondiVivere
10 Nov 2025 Maxi operazione interforze
sul Po, 231 controlli effettuati
9 Nov 2025 Vittoria di carattere per la Juvi
che batte Bergamo 66 a 65
9 Nov 2025 Cremona celebra il Torrone:
bagno di folla ed eventi sold out
9 Nov 2025 Giubileo agricolo: in Cattedrale
75ª Giornata del Ringraziamento
Nazionali

Atp Finals, oggi Sinner-Auger Aliassime: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, lunedì 10 novembre, il numero uno del ranking Atp affronta Felix Auger-Aliassime nel primo match delle Atp Finals di Torino. L’azzurro, campione in carica, inizierà il suo percorso di difesa del titolo nel ‘Torneo dei maestri’ contro il canadese, anche per portare a casa punti importanti in ottica classifica. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. 

Il match tra Sinner e Auger-Aliassime inizierà non prima delle 20:30. Il bilancio dei precedenti sorride a Jannik, che conduce 3-2. L’azzurro ha portato a casa gli ultimi tre confronti, lasciando al canadese solo un set nella semifinale degli ultimi Us Open. 

La sfida tra Sinner e Auger Aliassime sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...