Atp Finals, Zverev esulta dopo il successo contro Shelton e ‘spoilera’ il calendario di Sinner

(Adnkronos) –

Alexander Zverev sorride dopo la vittoria (sudata, forse più del previsto) contro Ben Shelton alle Atp Finals. In conferenza stampa, il tedesco ha analizzato la sua prestazione e poi ha anche dato un indizio sul programma del torneo torinese: “Mi sento bene, a Vienna e Parigi stavo giocando benissimo. Il match lungo con Medvedev ha portato a un problema fisico e in semifinale non riuscivo a muovermi. Contro Sinner, se non ti muovi non hai chance. Dopo Parigi ho visto il mio chirurgo a Monaco e ora sto molto meglio, oggi sono riuscito a giocare senza dolore. Felice dei giorni di riposo, saranno utili… Non è ufficiale? Pensavo di giocare mercoledì, ma forse mi sbaglio”. Un errore, o forse una parola di troppo, con cui Zverev potrebbe aver rivelato anche un dettaglio sul calendario di Sinner, visto che Jannik giocherà uno dei prossimi match proprio contro il tedesco.