10 Nov 2025 Boschetto: il trasloco del seggio
all'Itis diventa caso politico
10 Nov 2025 Ubriachi al volante, due denunce
sulle strade cremonesi
10 Nov 2025 LIte violenta a Soresina: ambulanza
e carabineri nella notte
10 Nov 2025 Fermati al casello con droga
Arrestato spacciatore 26enne
10 Nov 2025 ll weekend del Torrone fa i conti
con cantieri e segnaletica carente
Catania, cade dal tetto della palestra e muore: indagini

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato trovato stamani in una palestra nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Si tratta di un 43enne con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Ad accorgersi del corpo sono stati gli addetti alle pulizie dell’impianto in via Zurria che hanno immediatamente dato l’allarme.  

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe cercato di intrufolarsi nella struttura dal tetto, probabilmente per mettere a segno un furto. Avrebbe, però, camminato su una parte della copertura non calpestabile che ha ceduto, facendolo cadere nel vuoto. Un impatto che gli è stato fatale. Sulla vicenda indaga la polizia.  

© Riproduzione riservata
