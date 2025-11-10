Catania, cade dal tetto della palestra e muore: indagini

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato trovato stamani in una palestra nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Si tratta di un 43enne con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Ad accorgersi del corpo sono stati gli addetti alle pulizie dell’impianto in via Zurria che hanno immediatamente dato l’allarme.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe cercato di intrufolarsi nella struttura dal tetto, probabilmente per mettere a segno un furto. Avrebbe, però, camminato su una parte della copertura non calpestabile che ha ceduto, facendolo cadere nel vuoto. Un impatto che gli è stato fatale. Sulla vicenda indaga la polizia.