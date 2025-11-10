Ultime News

Chiuso un centro di medicina estetica abusivo a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Aveva realizzato un vero e proprio ambulatorio di medicina estetica presso una civile abitazione dove eseguiva trattamenti estetici a base di botulino ed acido ialuronico. Un ragazzo della provincia catanese, studente di medicina fuori corso, è stato denunciato dai Carabinieri del NAS di Catania. I militari hanno individuato, all’interno di una civile abitazione un vero e proprio centro di medicina estetica totalmente sprovvisto di qualsiasi autorizzazione. In seguito alla perquisizione domiciliare, disposta dall’Autorità Giudiziaria etnea, i Militari dell’Arma hanno rinvenuto confezioni ancora integre di botulino ed acido ialuronico, dispositivi medici di varia tipologia (aghi, cannule, bende, etc.) e, nella spazzatura, i medicinali già inoculati. pc/mca3 (Fonte video: Carabinieri N.A.S.)

