10 Nov 2025 Portesani: "Quanti altri cremonesi
nelle condizioni di Arianna?"
10 Nov 2025 Impianti sportivi: "Il Comune
mediatore istituzionale"
10 Nov 2025 Le piccole industrie incontrano
gli studenti a Santa Monica
10 Nov 2025 Costituita la FAI Brescia
e Lombardia Orientale
10 Nov 2025 Divieto di compensazione crediti
d'imposta, CNA: "Rischio blocco"
India, auto esplode vicino a Forte rosso a Nuova Delhi: 8 morti

(Adnkronos) – Otto morti, oltre a tre persone gravemente ferite, è il bilancio dell’esplosione di un’auto in India, nei pressi della stazione della metropolitana di Forte rosso, nel centro di Nuova Delhi. Lo riporta l’agenzia Ani, citando il sovrintendente medico Lok Nayak Jai Prakash Narayan. L’esplosione ha provocato un incendio che ha coinvolto altre macchine parcheggiate. Secondo quanto riporta il sito di Times of India, dopo l’esplosione è scattata l’allerta in tutta la capitale.  

