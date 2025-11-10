India, auto esplode vicino a Forte rosso a Nuova Delhi: 8 morti

(Adnkronos) – Otto morti, oltre a tre persone gravemente ferite, è il bilancio dell’esplosione di un’auto in India, nei pressi della stazione della metropolitana di Forte rosso, nel centro di Nuova Delhi. Lo riporta l’agenzia Ani, citando il sovrintendente medico Lok Nayak Jai Prakash Narayan. L’esplosione ha provocato un incendio che ha coinvolto altre macchine parcheggiate. Secondo quanto riporta il sito di Times of India, dopo l’esplosione è scattata l’allerta in tutta la capitale.