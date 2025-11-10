India, auto esplode vicino fermata metro in centro a Nuova Delhi: 8 morti

(Adnkronos) – Otto morti e almeno 24 feriti è il bilancio dell’esplosione di un’auto oggi in India, nei pressi della stazione della metropolitana di Forte rosso, nel centro di Nuova Delhi.

L’esplosione, che ha provocato un incendio che ha danneggiato tre o quattro veicoli vicini, è avvenuta – per cause ancora in fase di accertamento – nei pressi dell’uscita 1 della stazione della metro. A Nuova Delhi e in tutto lo stato dell’Uttar Pradesh è stato dichiarato lo stato di massima allerta.