Ultime News

10 Nov 2025 Consulta provinciale studentesca:
al Ghisleri prima assemblea
10 Nov 2025 Furti in casa, i dati in provincia:
ora più strumenti per proteggersi
10 Nov 2025 Caso Centropadane: "Persi tempo
e risorse, ora si rilanci la società"
10 Nov 2025 Ancorotti: una riforma contro
l'abusivismo nel settore estetico
10 Nov 2025 Forno crematorio: "Tariffe e
convenzioni in linea con il mercato"
Nazionali

Inps, Fava: “La previdenza deve parlare con i giovani”

(Adnkronos) – “In un paese che invecchia, la previdenza deve parlare con i giovani. È per questo motivo che stiamo investendo sull’innovazione tecnologica, sull’efficienza, sulla trasparenza e sulla qualità dei servizi. Ed è questa un’occasione perché uniamo la cultura e la memoria, perché Palazzo Wedekind rappresenta l’unione tra la memoria e la visione. È così che vogliamo restituire al paese ciò che la previdenza rappresenta da sempre: fiducia, solidarietà e visione”. Sono le parole di Gabriele Fava, presidente Inps, in occasione dell’evento organizzato a Roma ‘Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro. Un’eredità che guarda avanti’, che celebra l’anniversario dell’acquisizione del Palazzo da parte dell’Istituto di previdenza. 

