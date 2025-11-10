Un complesso monumentale di straordinaria bellezza, quello scelto dalla Polizia di Stato per presentare oggi il nuovo calendario 2026: le terme di Diocleziano a Roma. Uniche al mondo per grandezza e conservazione, hanno ospitato questo pomeriggio l’importante ed ormai consueto evento che ha visto la partecipazione del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

Gli scatti fotografici per il 2026 sono stati realizzati da Settimio Benedusi e Guido Stazzoni, fondatori del collettivo Ricordi Stampati, esperienza nata nel 2018 con l’obiettivo di riportare l’antico privilegio del ritratto nell’uso facile, comune, inclusivo e democratico. Una narrazione che quest’anno si articola su diversi piani: da un lato le fotografie di gruppo, dall’altro il ritratto in bianco e nero di una singola persona che di quel gruppo fa parte e che in poche righe racconta aspetti della propria vita, mettendo a fattor comune esperienze e aspirazioni. L’edizione 2026 vuole far emergere l’umanità dietro la divisa, il punto d’incontro tra identità professionale e vita personale, tra squadra da una parte e singolo dall’altra, elementi, questi, che si completano e si sostengono a vicenda.

Da questa armonia trae forza il lavoro della Polizia di Stato: un impegno condiviso frutto del contributo di ogni singolo operatore. C’è la storia di Concetta, ispettore all’aeroporto di Malpensa e mamma di Gabriele che con passione e dedizione ha trovato il giusto equilibrio per dare sempre il massimo sia a casa che a lavoro; c’è poi Mauro, prossimo al pensionamento che sognava di fare il polizotto fin da bambino e che oggi è felice ed orgoglioso di esserci riuscito; poi c’è la storia di Julia, atleta paralimpica tesserata fiamme oro gruppo sportivo della Polizia di Stato che grazie alla scherma ha trovato la forza di continuare a sorridere e a credere nei sogni; e poi c’è la storia di Medy, come lo chiamano gli amici: bengalese nato a Mantova per il quale la divisa rappresenta il riscatto, lo strumento per servire il suo amato Paese l’Italia, la possibilità di dedicarsi agli altri e di servire il prossimo.

Queste sono solo alcune delle storie raccontate nel nuovo calendario della Polizia di Stato che anche quest’anno rinnova il suo impegno a favore di iniziative benefiche destinando parte del ricavato della vendita rispettivamente: al progetto di solidarietà Unicef “Zambia”, a difesa del diritto all’acqua di tutti, in particolare dei bambini ed al Piano “Marco Valerio” che sostiene i figli dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da patologie gravi e croniche.

L’evento, condotto dalla giornalista Laura Chimenti, ha visto la partecipazione della direttrice del Museo Archeologico romano Terme di Diocleziano Federica Rinaldi, del presidente Unicef Italia Nicola Graziano, dell’ambasciatore Unicef Gabriele Corsi e di illustri personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui Federico Palmaroli, in arte Osho, dell’attore Pierpaolo Spollon e dell’attrice Paola Minaccioni.

La diretta della presentazione è stata trasmessa al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=h9Z5JarSY2s

Sarà possibile, a partire dal 17 novembre, acquistare il Calendario 2026 sulla piattaforma Amazon.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale https://www.poliziadistato.it/

© Riproduzione riservata