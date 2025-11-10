Malattie endocrine, cresce la diffusione. Focus sull’obesità al Congresso AME





ROMA (ITALPRESS) – In Italia le malattie del sistema endocrino – che coinvolgono ghiandole, ormoni e metabolismo – rappresentano un fenomeno molto più diffuso di quanto si immagini. Ogni anno milioni di uomini, donne e bambini convivono con condizioni come disfunzioni tiroidee, diabete e osteoporosi, con un impatto enorme sulla vita quotidiana, sul sistema sanitario e sui costi sociali. Se ne è parlato a Roma, al Congresso nazionale AME-Associazione Medici Endocrinologi che quest’anno ha superato il traguardo dei 1500 partecipanti. Un’occasione anche per porre l’accento sul tema dell’obesità, altra emergenza silenziosa riconosciuta di recente, grazie alla Legge Pella, come malattia cronica.

