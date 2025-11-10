Maratona di Palermo, Gebbia “50% iscritti dall’estero, un risultato eccellente”

Ultime News

10 Nov 2025 Caso Centropadane: "Persi tempo
e risorse, ora si rilanci la società"
10 Nov 2025 Ancorotti: una riforma contro
l'abusivismo nel settore estetico
10 Nov 2025 Forno crematorio: "Tariffe e
convenzioni in linea con il mercato"
10 Nov 2025 Il professor Gustavo Corni
inaugura il Progetto Memoria
10 Nov 2025 “Inno e dintorni: oltre i luoghi
comuni”. Musica in biblioteca
Video Pillole



PALERMO (ITALPRESS) – “Il valore simbolico della Maratona è molto importante in termini di crescita. Sappiamo che possono esserci problemi legati al traffico, però credo che questa manifestazione sia diventata un appuntamento davvero significativo per la città. Abbiamo il 50% di iscritti provenienti dall’estero, con 50 paesi presenti in tutto: si tratta di un record dietro l’altro, con un clamoroso +46% rispetto al 2024. È un risultato eccellente, che dimostra come Palermo ai turisti e ai podisti piace”. Così il direttore tecnico della Maratona di Palermo Salvatore Gebbia, a margine della conferenza stampa tenutasi nella sede UniCredit per illustrare tutti i dettagli dell’evento. xd8/vbo/mca3

