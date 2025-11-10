Ultime News

10 Nov 2025 Caso Centropadane: "Persi tempo
e risorse, ora si rilanci la società"
10 Nov 2025 Ancorotti: una riforma contro
l'abusivismo nel settore estetico
10 Nov 2025 Forno crematorio: "Tariffe e
convenzioni in linea con il mercato"
10 Nov 2025 Il professor Gustavo Corni
inaugura il Progetto Memoria
10 Nov 2025 “Inno e dintorni: oltre i luoghi
comuni”. Musica in biblioteca
Video Pillole

Pichetto “L’ambizione e l’obiettivo di decarbonizzare rimane e rimane per tutti”

ROMA (ITALPRESS) – “L’ambizione e l’obiettivo di decarbonizzare rimane e rimane per tutti, poi naturalmente al limite ci sono le condizioni di velocità che dividono paese e paese rispetto alle tempistiche e alle programmazioni nazionali. Però è un obiettivo di tutti quelli che sono presenti alla COP30”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a margine di una conferenza stampa.

xb1/ads/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...