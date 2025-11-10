La situazione della donna che vive in drammatiche condizioni in via Vecchia a Cremona arriva in consiglio comunale con un’interrogazione dei consiglieri di Novità a Cremona Alessandro Portesani e Cristiano Beltrami. La lista anche in passato, aveva sollecitato la Giunta ad occuparsi di situazioni particolarmente delicate come quella della cremonese.

“Arianna, persona con disabilità, assegnataria di un alloggio di proprietà comunale, – spiega Portesani – ha denunciato condizioni abitative fortemente inadeguate: elevata umidità, assenza di riscaldamento, necessità di tenere la finestra aperta per evitare condensa e muffe; una situazione inaccettabile. Ed è per questo che con il documento chiediamo se siano già stati effettuati sopralluoghi o verifiche tecniche presso l’abitazione della donna. Vogliamo capire quale sia lo stato tecnico degli impianti (riscaldamento, isolamento termico, ventilazione, eliminazione condensa) dell’alloggio assegnato e quali interventi urgenti sono già stati programmati o messi in atto”.

“Ma soprattutto il nostro intento – dice Cristiano Beltrami – è quello di sapere le misure immediate l’Amministrazione intende adottare affinché Arianna possa vivere in condizioni abitative dignitose e sicure. Ipotizziamo un trasferimento temporaneo in alloggio idoneo, accelerazione dei lavori, verifica rapida dell’impiantistica”.

Portesani chiede inoltre se vi siano altri nuclei assegnatari di alloggi comunali nel Comune di Cremona che abbiano segnalato condizioni simili di disagio (umidità, assenza di riscaldamento, lavori in corso e disagio abitativo) e quali sia la tipologia degli alloggi coinvolti.

“E’ diritto di tutti i soggetti coinvolti sapere se sia prevista l’attivazione di un piano di controllo e manutenzione sistematica degli alloggi comunali assegnati soprattutto a soggetti fragili (persone con disabilità, nuclei monoparentali, anziani soli). Un cronoprogramma che deve essere ben definito e trasparente”.

Il testo dell’interrogazione ricorda che in qualità di proprietà e gestore dell’immobile, il Comune è direttamente responsabile della manutenzione, della verifica di idoneità abitativa e dell’assegnazione degli alloggi comunali, nonché dell’adozione di interventi urgenti qualora vengano segnalate condizioni di pericolo o grave disagio.

