10 Nov 2025 Consiglio comunale:
focus sulle strade cittadine
10 Nov 2025 Consulta provinciale studentesca:
al Ghisleri prima assemblea
10 Nov 2025 Furti in casa, i dati in provincia:
ora più strumenti per proteggersi
10 Nov 2025 Caso Centropadane: "Persi tempo
e risorse, ora si rilanci la società"
10 Nov 2025 Ancorotti: una riforma contro
l'abusivismo nel settore estetico
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Pd e M5S salgono

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia cala, il Pd e il Movimento 5 Stelle salgono. E’ il quadro del sondaggio Swg che oggi, 10 novembre, nel rilevamneto per il Tg La7 evidenzia le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d’Italia cede lo 0,1% e scende al 31,3%. 

La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma ampiamente primo partito, nonostante i passi avanti di Pd e M5S. Il Pd di Elly Schlein cresce dello 0,2% e arriva al 22,2%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte guadagna lo 0,2% e si attesta al 12,8%. Passo avanti anche di Forza Italia, dall’8% all’8,1%, con sorpasso sulla Lega. Il Carroccio scende, passando dall’8,2% all’8%. 

A seguire, Verdi e Sinistra al 6,7%. Più staccate Azione (3%), Italia Viva (2,5%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1,1%). Le altre liste, nel complesso, raccolgono il 2,8% nel sondaggio eseguito tra il 5 e il 10 novembre. 

 

