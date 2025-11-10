“Regione Lombardia rappresenta per Rete Ferroviaria Italiana una parte importantissima, fondamentale del proprio business”. Cosi *Aldo Isi, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana*, intervenendo agli Stati Generali dei Trasporti, in corso a Milano. “Abbiamo circa 1.800 chilometri di infrastruttura e oltre 2.000 treni al giorno -sottolinea il manager- dunque potete immaginare l’importanza per noi di Regione Lombardia. Stiamo lavorando molto per migliorare il servizio, ovviamente molto dobbiamo ancora fare”.

Soprattutto “dobbiamo mettere a terra tutta una serie di interventi, di investimenti. Parliamo di investimenti importanti di circa 28 miliardi, di cui 15 sono già operativi e riguardano interventi su tutte le direttrici che vanno dall’alta velocità agli interventi più importanti sul nodo di Milano, tra cui uno su tutti l’intervento del nuovo apparato centrale di Milano Centrale”. “Evidentemente -avverte- l’obiettivo è migliorare il servizio che quotidianamente coinvolge 2.000 treni e circa 700-800 mila pendolari. La sfida è molto importante e si svolgerà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, insieme alle strutture di Regione Lombardia con le quali collaboriamo ogni giorno per migliorare il servizio”.

