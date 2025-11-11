Ultime News

11 Nov 2025 Abusata dal padre e dal vicino
"Nessun comportamento sospetto"
11 Nov 2025 Zone innovazione e sviluppo
Pubblicata delibera con i criteri
11 Nov 2025 "Ricordi…". Collettiva all'Adafa
in memoria di Vittoria Rossini
11 Nov 2025 Lite tra ragazzi in via Olona: nei
guai 19enne armato di coltello
11 Nov 2025 Migliori carni del mondo: premiati
a Londra i fratelli Gaboardi
Video Pillole

A Napoli nasce l’associazione Parthenope per una giustizia più trasparente

NAPOLI (ITALPRESS) – Creare una rete di competenze al servizio della magistratura e dei cittadini. E’ questo l’obiettivo di Parthenope, la nuova associazione che riunisce professionisti del settore medico-legale e giuridico, puntando a stabilire una metodologia comune tra le diverse specializzazioni della medicina forense e ad avvicinare il mondo scientifico alle istituzioni giudiziarie. Questo l’argomento al centro della tavola rotonda che si è svolta a Napoli sul ruolo sociale dei consulenti tecnici.
f08/mgg/gtr/mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...