11 Nov 2025 Abusata dal padre e dal vicino
"Nessun comportamento sospetto"
11 Nov 2025 Zone innovazione e sviluppo
Pubblicata delibera con i criteri
11 Nov 2025 "Ricordi…". Collettiva all'Adafa
in memoria di Vittoria Rossini
11 Nov 2025 Lite tra ragazzi in via Olona: nei
guai 19enne armato di coltello
11 Nov 2025 Migliori carni del mondo: premiati
a Londra i fratelli Gaboardi
Agrofarma, la filiera italiana accelera su sicurezza e sostenibilità

BARI (ITALPRESS) – I prodotti fitosanitari di oggi sono sempre più sicuri, moderni ed efficienti, in risposta alle crescenti richieste di un’agricoltura sostenibile e innovativa. Continua, infatti, il trend di riduzione delle vendite degli agrofarmaci, un chiaro segnale di come il settore sia sempre più orientato a nuovi modelli, in linea con gli obiettivi della “Vision for Agriculture and Food”. È quanto emerge dall’Osservatorio Agrofarma, report realizzato da Areté e presentato da Agrofarma-Federchimica.

