Mercoledì 12 novembre, alla Camera dei Deputati, sarà presentato il libro “Rendiamoci conto. Senza difesa non c’è più l’Europa” di Michele Bellini, segretario provinciale del Pd di Cremona, pubblicato da Castelvecchi. L’incontro, promosso dall’Associazione Dieci Giornate e dall’editore, si aprirà con i saluti istituzionali dell’On. Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei Deputati, e l’introduzione dell’On. Gian Antonio Girelli per l’Associazione Dieci Giornate.

Dialogheranno con l’autore l’On. Lorenzo Guerini, già ministro della Difesa e Presidente del Copasir, la Sen. Simona Malpezzi, relatrice per una pace giusta e duratura per l’Ucraina presso l’Assemblea Parlamentare della NATO, e l’On. Stefano Graziano, capogruppo PD in Commissione Difesa. A coordinare l’incontro sarà Gaia Tortora, vicedirettrice del TG La7.

L’evento si terrà a Roma, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati (ingresso da Piazza del Parlamento 19), con inizio alle ore 17.30. Per l’accesso è necessario l’accredito scrivendo a: angelobernacchia@litedizioni.it

