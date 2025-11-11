Ultime News

11 Nov 2025 L'appello del rabbino Milgrom:
"Aiutateci a chiedere la pace"
11 Nov 2025 In Regione approvato documento
che migliorerà qualità dell'aria
11 Nov 2025 Alberi monumentali: in Lombardia
sono 476. Il cremonese ne conta 8
11 Nov 2025 In barca sul Po tra Cremonese e
Parmense per il "November Porc"
11 Nov 2025 Abusata dal padre e dal vicino
"Nessun comportamento sospetto"
Nazionali

Appalti pilotati in Sicilia, sequestrati a Cuffaro 80 mila euro in contanti

(Adnkronos) – Sequestrati a Salvatore Cuffaro dai carabinieri del Ros 80 mila euro in contanti nel giorno in cui sono state fatte le perquisizioni la scorsa settimana.  

Come si apprende, circa 40 mila euro sono stati rinvenuti dai militari nella cassaforte a casa a Palermo. L’altra metà nella tenuta di San Michele di Ganzaria nel Catanese. L’ex presidente della Regione siciliana, sul quale pende una richiesta di arresto per associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione, nell’ambito di un’inchiesta della Procura su appalti pilotati, verrà interrogato venerdì dal gip.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...