11 Nov 2025 L'appello del rabbino Milgrom:
"Aiutateci a chiedere la pace"
11 Nov 2025 In Regione approvato documento
che migliorerà qualità dell'aria
11 Nov 2025 Alberi monumentali: in Lombardia
sono 476. Il cremonese ne conta 8
11 Nov 2025 In barca sul Po tra Cremonese e
Parmense per il "November Porc"
11 Nov 2025 Abusata dal padre e dal vicino
"Nessun comportamento sospetto"
Appello bipartisan di Mulè e Costa “A Sanremo i ragazzi dello Special Festival”

ROMA (ITALPRESS) – I vicepresidenti della Camera dei deputati, Giorgio Mulè e Sergio Costa, hanno lanciato ai microfoni di Tele Ambiente dalla sala conferenze stampa di Montecitorio un appello bipartisan a Carlo Conti affinché i ragazzi dello Special Festival possano salire sul palco dell’Ariston per la prossima edizione del Festival di Sanremo.

Fonte video: Camera dei Deputati

