Ultime News

11 Nov 2025 103 mila euro dalla Regione
per chi non riesce a pagare l’affitto
11 Nov 2025 Asili nido, Casalmaggiore risponde
alle richieste con tre strutture
11 Nov 2025 Prima infanzia, la provincia
in linea con gli standard europei
11 Nov 2025 Le strutture per anziani fragili
“ospitano” quasi 5mila persone
11 Nov 2025 Dialogo tra docenti e studenti:
nascono due Community cremonesi
Nazionali

Ascolti tv, ‘Il Commissario Ricciardi’ torna e vince

(Adnkronos) – La terza serie del ‘Commissario Ricciardi’ esordisce su Rai1 con una vittoria: la fiction è stata vista ieri sera da 3.563.000 spettatori con il 21.2% di share, risultando il programma più seguito tra quelli del prime time. Al secondo posto, ‘Il Grande Fratello’ su Canale 5, con una media di 1.954.000 spettatori e del 15% di share. Al terzo posto, la partita degli ATP Finals tra Jannik Sinner e Auger Aliassime su Rai2, con 2.253.000 spettatori e il 10.6% di share.  

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Lo Stato delle Cose’ su Rai3 (1.006.000 spettatori, share 6.7%), ‘Fast & Furious 6’ su Italia1 (960.000 spettatori, share 5.7%), ‘GialappaShow’ su Tv8 (727.000 spettatori, share 4.4%), ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 (591.000 spettatori, share 4.6%), ‘La Torre di Babele’ su La7 (551.000 spettatori, share 2.8%), ‘Little Big Italy’ sul Nove (378.000 spettatori, share 2.1%). 

In access prime time, su Canale 5 dopo ‘Gira La Ruota’ della Fortuna (4.100.000 spettatori, share 19.4%), ‘La Ruota della Fortuna’ ha ottenuto 5.195.000 spettatori e il 23.8% di share, mentre su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha registrato 3.861.000 spettatori e il 18.5% di share e ‘Affari Tuoi’ 4.377.000 spettatori e il 20% di share. Ottimo anche il risultato di ‘Otto e Mezzo’ su La7, con 1.694.000 spettatori e il 7.7% di share.  

Vittoria di Rai1 nel preserale con ‘L’Eredità – La Sfida dei 7’ (3.450.000 spettatori, share 24.5%) e ‘L’Eredità’ (4.834.000 spettatori, share 28%), che hanno prevalso su ‘Avanti il Primo’ (2.032.000 spettatori, share 15.7%) e ‘Avanti un Altro’ (3.244.000 spettatori, share 20.1%), in onda su Canale 5.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...