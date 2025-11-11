Ultime News

11 Nov 2025 103 mila euro dalla Regione
per chi non riesce a pagare l’affitto
11 Nov 2025 Asili nido, Casalmaggiore risponde
alle richieste con tre strutture
11 Nov 2025 Prima infanzia, la provincia
in linea con gli standard europei
11 Nov 2025 Le strutture per anziani fragili
“ospitano” quasi 5mila persone
11 Nov 2025 Dialogo tra docenti e studenti:
nascono due Community cremonesi
Nazionali

Atp Finals, il programma della terza giornata: da Alcaraz a Musetti, i match di oggi

(Adnkronos) – Terza giornata di match alle Atp Finals di Torino. Oggi, martedì 11 novembre, tornano in campo Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti, impegnati contro Taylor Fritz e Alex De Minaur. In campo oggi anche i doppisti azzurri: Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano Marcel Granollers e Horacio Zeballos per blindare la qualificazione alle semifinali. Ecco il programma di giornata e dove vedere i match in tv e streaming.  

Ecco il programma di oggi, martedì 11 novembre, alle Atp Finals di Torino:  

ore 11.30 – Bolelli/Vavassori vs Granollers/Zeballos  

ore 14 – Alcaraz (Esp) vs Fritz (Usa)  

ore 18 – Cash/Glasspool vs Krawietz/Puetz  

ore 20.30 – Musetti (Ita) vs De Minaur (Aus) 

 

I match di oggi alle Atp Finals sono visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibili anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv. Musetti-De Minaur sarà visibile anche su Rai 2 e su Rai Play. 

