Ultime News

11 Nov 2025 L'appello del rabbino Milgrom:
"Aiutateci a chiedere la pace"
11 Nov 2025 In Regione approvato documento
che migliorerà qualità dell'aria
11 Nov 2025 Alberi monumentali: in Lombardia
sono 476. Il cremonese ne conta 8
11 Nov 2025 In barca sul Po tra Cremonese e
Parmense per il "November Porc"
11 Nov 2025 Abusata dal padre e dal vicino
"Nessun comportamento sospetto"
Nazionali

Atp Finals, oggi Musetti-De Minaur – Il match in diretta

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo. Oggi, martedì 11 novembre, l’azzurro affronta Alex De Minaur alle Atp Finals. A Torino, è già un match da dentro o fuori per il numero 9 del ranking, che dovrà battere l’australiano per sperare nella qualificazione alle semifinali. Entrambi i giocatori hanno perso i rispettivi match d’esordio: Musetti contro Fritz e De Minaur contro Alcaraz.  

Dove vedere Musetti-De Minaur? Il match è visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. 

Nell’ultimo match del girone Lorenzo affronterà Carlos Alcaraz. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...