Ultime News

11 Nov 2025 L'appello del rabbino Milgrom:
"Aiutateci a chiedere la pace"
11 Nov 2025 In Regione approvato documento
che migliorerà qualità dell'aria
11 Nov 2025 Alberi monumentali: in Lombardia
sono 476. Il cremonese ne conta 8
11 Nov 2025 In barca sul Po tra Cremonese e
Parmense per il "November Porc"
11 Nov 2025 Abusata dal padre e dal vicino
"Nessun comportamento sospetto"
Nazionali

Atp Finals, ‘time-out’ in diretta per Musetti. Il consiglio di coach Tartarini

(Adnkronos) –
Simone Tartarini ha provato a scuotere Lorenzo Musetti durante il match contro Alex De Minaur. Dopo un set vinto e giocato benissimo, l’azzurro ha iniziato ad accusare la fatica, calando in maniera evidente e perdendo il secondo set: “Lo sa anche l’inserviente al bar che ti fanno male le gambe” dice il tecnico – intercettato dai microfoni Rai – al toscano. 

Tartarini continua: “De Minaur ha cambiato marcia, risponde sempre. Devi mettere peso. Non puoi stare lì con il rovescio in back, rincorri sempre. Così sei perdente”.  

