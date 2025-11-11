Ultime News

11 Nov 2025 103 mila euro dalla Regione
per chi non riesce a pagare l’affitto
11 Nov 2025 Asili nido, Casalmaggiore risponde
alle richieste con tre strutture
11 Nov 2025 Prima infanzia, la provincia
in linea con gli standard europei
11 Nov 2025 Le strutture per anziani fragili
“ospitano” quasi 5mila persone
11 Nov 2025 Dialogo tra docenti e studenti:
nascono due Community cremonesi
Nazionali

Elodie ferma il concerto a Eboli e scoppia in lacrime: “Sto facendo fatica”

(Adnkronos) –
Elodie in lacrime ha fermato il concerto a Eboli a causa di un improvviso problema alla voce. Un video diventato virale sui social mostra la cantante sul palco del PalaSele visibilmente provata mentre si scusa con il pubblico. 

“Devo dirvi una cosa”, ha detto Elodie con la voce rotta dal pianto. La cantante ha confessato di aver avuto nel pomeriggio un abbassamento di voce: “Sto facendo molta fatica a cantare, mi dispiace. Vi chiedo scusa”, ha detto, tra gli applausi e l’incoraggiamento del pubblico.  

 

“Ce la metto tutta, lo giuro, e scusatemi se sbaglierò qualcosa”, ha concluso Elodie prima di proseguire con lo show.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...