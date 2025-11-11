La motonave Padus, il cui armatore è Living the River, sarà tra i protagonisti delle prossime tappe della kermesse enogastronomica “November Porc”, il 15 e 16 novembre a Polesine Parmense ed il 22 e 23 novembre a Zibello. Un ulteriore occasione di collaborazione, scambio e reciproca promozione tra le due sponde del Grande fiume. Per due fine settimana tutti potranno vivere un’esperienza rilassante per scoprire il fascino del Grande Fiume. Durante la navigazione, di circa un’ora e mezza, il battello seguirà un percorso lento e suggestivo che permetterà di ammirare i paesaggi naturali ma anche i borghi, cremonesi e parmensi, che si affacciano sulle rive del Po.

Ogni escursione sarà diversa col tracciato che varierà in base alla luce, alla stagione. Si potranno ammirare le rive “punteggiate” e decorate dai boschi, i borghi fluviali ed i ponti storici, lasciandosi sorprendere dalla fauna che popola il fiume e vivere momenti unici, lontano dal ritmo frenetico della terraferma. Il tutto sotto la guida esperta del cremonese Cristian Soldati, grande esperto di fiume, che sarà al timone della Padus.

Sabato 15 le partenze avverranno alle 15, mentre domenica 16 avranno luogo alle 10 e alle 15, dall’attracco fluviale di Polesine Parmense. Stessi orari anche sabato 22 e domenica 23 novembre, quando “November Porc” farà tappa a Zibello e ci si imbarcherà sempre da Polesine. “Una occasione bella e speciale – commenta Paolo Panni, Eremita del Po, conoscitore dell’ambiente fluviale – per conoscere il nostro fiume con le atmosfere, le tinte ed i colori dell’autunno, con una guida di grande esperienza come Cristian Soldati ed un nuovo importante momento di collaborazione tra le due sponde per valorizzare e far conoscere i borghi fluviali del parmense e del cremonese, la loro storia e le loro tipicità”. Per partecipare alle navigazioni sul Grande fiume è necessario iscriversi attraverso il sito andareapo.it.

