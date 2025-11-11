Ultime News

11 Nov 2025 L'appello del rabbino Milgrom:
"Aiutateci a chiedere la pace"
11 Nov 2025 In Regione approvato documento
che migliorerà qualità dell'aria
11 Nov 2025 Alberi monumentali: in Lombardia
sono 476. Il cremonese ne conta 8
11 Nov 2025 In barca sul Po tra Cremonese e
Parmense per il "November Porc"
11 Nov 2025 Abusata dal padre e dal vicino
"Nessun comportamento sospetto"
Video Pillole

Incendio al teatro Le Ciminiere di Catania, le immagini

CATANIA (ITALPRESS) – Un incendio è divampato all’interno del centro fieristico e culturale Le Ciminiere in viale Africa a Catania. Le fiamme si sono sviluppate precisamente all’interno del teatro da 1200 posti presente nei pressi dell’affaccio verso la linea ferroviaria e verso il mare. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo etneo sono giunte sul posto per portare avanti le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del luogo. Ancora in fase di accertamento la causa del rogo.

