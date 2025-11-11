Investita e trascinata sull’asfalto per 20 metri, morta un’anziana a Pordenone

(Adnkronos) –

Una donna di 75 anni, Giuseppina Cosmo, è morta ieri sera a Pordenone, dopo essere stata investita da un’auto che l’ha agganciata e trascinata per circa venti metri. La donna è morta poco dopo il ricovero al Pronto soccorso. A investire l’anziana un 32enne di Cordenons che si immetteva in via Udine da una laterale. L’uomo ha riferito a carabinieri e polizia locale di non aver visto la donna e di non essersi accorto di nulla, se non di aver udito un suono paragonabile a quello di una gomma forata. Sulla sua auto inoltre non ci sono visibili segni di urti.

Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine c’è anche quella che la donna possa aver avuto un malore che l’ha fatta cadere sul ciglio della strada prima di essere agganciata dalle ruote dell’auto e trascinata mortalmente sull’asfalto.