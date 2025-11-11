Ultime News

11 Nov 2025 Abusata dal padre e dal vicino
"Nessun comportamento sospetto"
11 Nov 2025 Zone innovazione e sviluppo
Pubblicata delibera con i criteri
11 Nov 2025 "Ricordi…". Collettiva all'Adafa
in memoria di Vittoria Rossini
11 Nov 2025 Lite tra ragazzi in via Olona: nei
guai 19enne armato di coltello
11 Nov 2025 Migliori carni del mondo: premiati
a Londra i fratelli Gaboardi
Nazionali

Juventus, Tether entra nel CdA. Comolli: “Aperti a dialogo e ad ascoltare proposte”

(Adnkronos) – “Qualsiasi sia il socio, siamo aperti alla collaborazione e ai suggerimenti, serve un dialogo positivo”. Ad affermarlo il nuovo amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli interpellato, nel giorno della sua nomina a ceo del club bianconero, sui rapporti nel nuovo consiglio di amministrazione all’indomani della nomina, nell’assemblea di venerdì del consigliere Francesco Garino, in rappresentanza del socio di minoranza, Tether. 

“Sono molto contento di poter collaborare con loro e ascolterò ogni loro proposta e suggerimento. Dobbiamo ascoltare qualsiasi opinione dei soci di minoranza, ho messo da parte le cose negative e ho avuto un approccio positivo”, ha aggiunto. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...