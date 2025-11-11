Ultime News

11 Nov 2025 Abusata dal padre e dal vicino
"Nessun comportamento sospetto"
11 Nov 2025 Zone innovazione e sviluppo
Pubblicata delibera con i criteri
11 Nov 2025 "Ricordi…". Collettiva all'Adafa
in memoria di Vittoria Rossini
11 Nov 2025 Lite tra ragazzi in via Olona: nei
guai 19enne armato di coltello
11 Nov 2025 Migliori carni del mondo: premiati
a Londra i fratelli Gaboardi
Nazionali

Manovra, Castellone (M5S): “C’è poco per specialisti ambulatoriali e territorio”

(Adnkronos) – “In questa legge di bilancio c’è molto poco per gli specialisti ambulatori e, in particolare, per il territorio. Noi come opposizioni abbiamo inserito un pacchetto di emendamenti che punta soprattutto a questo, a chiedere più assunzione di personale superando anche il vincolo legato ai parametri del 2004, a valorizzare i professionisti della sanità svincolando gli aumenti contrattuali al rinnovo dei contratti e a pensare a nuovi modelli di organizzazione territoriale di cui abbiamo parlato oggi”. Così all’Adnkronos Salute la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S), intervendo alla tavola rotonda ‘Dove finisce la teoria ed inizia la cura, partiti a confronto’, all’interno del 57esimo Congresso nazionale del sindacato degli specialisti ambulatoriali Sumai-Assoprof, in corso a Roma.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...