Video Pillole
Mattarella visita a Vienna la mostra fotografica dedicata a Falcone e Borsellino
ROMA (ITALPRESS) – Al suo arrivo a Vienna in occasione del 25esimo anniversario della Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la mostra fotografica ‘L’eredità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino’ allestita nell’atrio del Polo delle Nazioni unite.
ads/mca3
(Fonte video: Quirinale)
ads/mca3
(Fonte video: Quirinale)
© Riproduzione riservata