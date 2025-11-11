Ultime News

11 Nov 2025 Fuga e inseguimento: recuperati
gioielli rubati a Pozzaglio
11 Nov 2025 Calendario dei Carabinieri 2026,
Sambataro: "Eroi quotidiani"
11 Nov 2025 Lavoro: tutti gli eventi di
novembre dei Centri per l'Impiego
11 Nov 2025 Raccolta Banco alimentare: 45
punti vendita a Cremona e dintorni
11 Nov 2025 Dal Torriani il Rito Antiviolenza
studenti sentinelle dei femminicidi
Mattarella visita a Vienna la mostra fotografica dedicata a Falcone e Borsellino

ROMA (ITALPRESS) – Al suo arrivo a Vienna in occasione del 25esimo anniversario della Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la mostra fotografica ‘L’eredità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino’ allestita nell’atrio del Polo delle Nazioni unite.
(Fonte video: Quirinale)

