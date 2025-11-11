Ultime News

11 Nov 2025 103 mila euro dalla Regione
per chi non riesce a pagare l’affitto
11 Nov 2025 Asili nido, Casalmaggiore risponde
alle richieste con tre strutture
11 Nov 2025 Prima infanzia, la provincia
in linea con gli standard europei
11 Nov 2025 Le strutture per anziani fragili
“ospitano” quasi 5mila persone
11 Nov 2025 Dialogo tra docenti e studenti:
nascono due Community cremonesi
Nazionali

Pakistan, attacco suicida a Islamabad: 12 morti e 21 feriti

(Adnkronos) – Un attentato suicida ha provocato almeno 12 morti e 21 feriti a Islamabad, all’esterno di un tribunale distrettuale. Lo riporta Geo Tv, citando fonti della polizia, secondo cui l’esplosione è avvenuta in un’auto parcheggiata all’esterno della struttura. L’edificio del tribunale è stato evacuato dopo l’esplosione. Il vice ispettore generale di Islamabad, il commissario capo e la squadra forense sono arrivati ​​sul luogo poco dopo l’esplosione, mentre le squadre di soccorso e le forze dell’ordine hanno trasportato i deceduti e i feriti in ospedale. 

Fonti hanno poi riferito che la testa del presunto attentatore suicida è stata ritrovata sul luogo dell’esplosione, denunciando che l’attentato è stato effettuato da terroristi sostenuti dall’India e dal rappresentante dei talebani afghani, Fitna al-Khawarij. 

