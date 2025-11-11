Ultime News

11 Nov 2025 Lo Stauffer Cello Quartet
su Radio Rai il 12 novembre
11 Nov 2025 "L'energia della materia": Franco
Boaretto al Centro Arte Perini
11 Nov 2025 Dati statistici al femminile:
arriva il portale interattivo
11 Nov 2025 Facciata scuola media Vida,
assegnati i lavori
11 Nov 2025 Questura: nuove modalità
per il rilascio del passaporto
Nazionali

Russia: “Sventato piano Kiev-Gb per dirottare Mig per falso attacco a Nato”

(Adnkronos) – Mosca rivela di aver sventato un piano messo a punto dai servizi ucraini e britannici, che prevedeva di dirottare un Mig-31 armato con un missile ipersonico Kinzhal e farlo dirigere verso una base della Nato, dove sarebbe stato abbattuto dalle difese aeree. A denunciare “la provocazione” è stato il servizio segreto federale russo Fsb, riferiscono i media locali.  

Secondo l’Fsb, l’intelligence militare di Kiev avrebbe tentato di reclutare i piloti russi promettendo 3 milioni di dollari, per far dirigere il Mig verso la base della Nato a Costanza, in Romania. “Le misure prese – hanno detto i servizi russi citati da Ria Novosti – hanno sventato i piani dell’intelligence ucraina e britannica per una provocazione su larga scala”.  

La tv di Stato di Mosca ha mostrato foto dei messaggi e registrazioni di un uomo che l’Fsb sostiene lavorasse per Kiev e Londra dai quali emerge l’offerta di 3 milioni di dollari a un pilota russo, al quale sarebbe stata anche promessa la cittadinanza di un Paese occidentale, per far volare il Mig verso l’Europa. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...