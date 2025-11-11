Ultime News

11 Nov 2025 103 mila euro dalla Regione
per chi non riesce a pagare l’affitto
11 Nov 2025 Asili nido, Casalmaggiore risponde
alle richieste con tre strutture
11 Nov 2025 Prima infanzia, la provincia
in linea con gli standard europei
11 Nov 2025 Le strutture per anziani fragili
“ospitano” quasi 5mila persone
11 Nov 2025 Dialogo tra docenti e studenti:
nascono due Community cremonesi
Nazionali

Sanremo giovani, inizia la sfida: stasera la prima puntata

(Adnkronos) – Stasera torna ‘Sanremo Giovani’, il talent musicale prodotto dalla direzione Intrattenimento Prime Time, che vale la partecipazione al Festival della Canzone Italiana per i primi due classificati. Oggi, in seconda serata, la prima puntata. 

Stasera, 11 novembre, prendono il via cinque settimane di musica e sfide. Ogni martedì, fino al 2 dicembre, si svolgeranno 4 elimintarorie, in cui si sfideranno 3 coppie di artisti. Poi il 9 dicembre si terrà la semifinale a 12, sempre con il meccanismo della sfida diretta. 

I 6 selezionati approderanno al Teatro del Casinò il 14 dicembre per la finalissima ‘Sarà Sanremo’, quando i due artisti prescelti staccheranno il biglietto per il Festival 2026, insieme ai due giovani provenienti da Area Sanremo, votati dalla medesima Commissione Musicale capitanata da Carlo Conti. 

Tra i 24 selezionati, spiccano alcuni nomi già noti al pubblico: con “Radio Erotika” ci sarà Cmqmartina (Lombardia), artista affermata nella scena indie-pop italiana, già protagonista di X Factor e di numerosi festival; con “Mademoiselle” Disco Club Paradiso (Emilia-Romagna), band bolognese apprezzata nel circuito alternativo per il suo stile energico e ironico; con “Un bel casino” Petit (Lazio), giovane talento emerso da Amici con uno stile urban-pop in continua evoluzione; con “Fenomenale” Joseph (Campania), già noto per collaborazioni e singoli virali nella scena trap e hip hop; con “Spiagge” Senza Cri (Puglia), cantautrice dalla scrittura intima e viscerale che ha già calcato palchi importanti. 

Accanto a loro, tanti volti nuovi pronti a sorprendere: Amsi (Liguria) con “Pizza Americana”; Angelica Bove (Lazio) con “Mattone”; Antonia (Campania) con “Luoghi Perduti”; Cainero (Lazio) con “Nuntannamurà”; Caro Wow (Lombardia) con “Cupido”; Deddè (Campania) con “Ddoje Criature”; Eyeline (Liguria) con “Finché dura”; Jeson (Lazio) con “Inizialmente tu”; La Messa (Piemonte) con “Maria”; Lea Gavino (Lazio) con “Amico lontano”; Mimì (Mali) con “Sottovoce”; Nicolò Filippucci (Umbria) con “Laguna”; Occhi (Lombardia) con “Ullallà”; Principe (Emilia-Romagna) con “Mon Amour”; Renato D’Amico (Sicilia) con “Bacio piccolino”; Seltsam (Lazio) con “Scusa mamma”; Soap (Lazio) con “Buona vita”; Welo (Puglia) con “Emigrato”; Xhovana (Albania) con “Ego”. 

La Commissione Musicale, composta da Carlo Conti, Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha scelto con attenzione i protagonisti di questa nuova edizione, puntando su talento, originalità e potenziale comunicativo. 

L’appuntamento è stasera, in seconda serata alle 22.35 su Rai 2 e RaiPlay, con la conduzione del podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. ‘Sanremo Giovani’ sarà però trasmesso in simulcast su Rai Radio2, con la conduzione di Julian Borghesan, Manila Nazzaro e Giorgiana Cristalli. 

 

